28 Şubat Darbesi 29. Yılında Lanetlendi
28 Şubat Darbesi 29. Yılında Lanetlendi

28.02.2026 15:48
Milli İrade Platformu, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde kurbanların acılarını paylaştı.

Milli İrade Platformu, 28 Şubat postmodern darbesini 29. yılında bir kez daha lanetlediklerini, bu süreçte eğitim ve çalışma özgürlüğü elinden alınan ve türlü işkencelere maruz bırakılan tüm vatandaşların acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Platformun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 28 Şubat postmodern darbesinde binlerce masum insanın inanç ve değerlerine el uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hadsizce 'bin yıl sürecek' denilen o esaret düzeni, kısa sürede çöktü, kendilerini asıl, milleti parya olarak görenler adalet önünde hesap vermek zorunda kaldı. O gün plan yapanlar şunu unutmuşlardı. Bu millet, iradesine zincir vurulmasına asla rıza göstermez." değerlendirmesi yapıldı.

28 Şubat sürecinde seçilmiş hükümetin açık ve örtülü baskılarla tasfiye edildiği, "hukukun üstünlüğü" ilkesinin zedelendiği ve demokratik meşruiyetin önüne bürokratik vesayetin geçirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnançları, kıyafetleri ve düşünceleri nedeniyle insanlarımız ötekileştirilmiş, üniversite kapılarında genç kızlarımızın umutları yarım bırakılmış, kamu görevindeki vatandaşlarımız mesleklerinden koparılmıştı. Ne var ki tüm bunlar, en başta din özgürlüğünü koruması gereken laiklik ilkesi istismar edilerek yapılmıştı. Çağ dışı ideolojilerinin esiri olmuş nasipsiz bir güruh, milleti, milletin emanet ettiği silahlarla tehdit etme ihanetinde bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi liderliğiyle, hak kayıplarının telafi edilmiş olması, darbecilerin yargılanması ve tasfiyesi en büyük tesellimizdir. Seneidevriyesinde 28 Şubat darbesini bir kez daha lanetliyor, eğitim ve çalışma özgürlüğü elinden alınan ve türlü işkencelere maruz bırakılan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz. Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz."

Kaynak: AA

28 Şubat, Güncel, Son Dakika

