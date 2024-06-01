28 Şubat mağdurları için komisyon kurulması talep edildi

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Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haklarını alamayanlar için komisyon kurulmasını talep etti.

Ankara Adliyesi önünde toplanan 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Platform Başkanı Şerife Kaya, 28 Şubat davasında mahkumlardan 7'sinin kalan cezalarının 17 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kaldırıldığını hatırlattı.

Bahse konu dönemde mağdur olanların geçmişe dönük haklarını alabilmesi için komisyon kurulmasını istediklerini ifade eden Kaya, "28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz." dedi.