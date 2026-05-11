Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Yörük Toyu'nda Teknoloji ve Üretim Vurgusu
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Yörük Toyu'nda Teknoloji ve Üretim Vurgusu

11.05.2026 12:32  Güncelleme: 13:28
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 28. Yörük Toyu'nda Yörük kültürünün yenilikçi ve rekabetçi yönlerini ön plana çıkardı. Uysal, teknolojide geri kalmamak gerektiğini belirterek, Yörük kültürünün Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini ifade etti.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 28. Yörük Toyu'nda, Yörük kültürünün geleneksel yapısının yanı sıra yenilikçi ve rekabetçi karakterine dikkati çekti. Teknoloji ve üretimde dünya ile yarışılması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Yörük ikinciliği kabul etmez, hep birinciliği kovalar. Robotsa robot, yapay zekaysa yapay zeka; dünyadan geri kalmak yok" dedi.

Antalya Yörükler Derneği tarafından düzenlenen Yörük Toyu, bu yıl 28'inci kez Düzlerçamı Piknik Alanı'nda geniş bir katılıma sahne oldu. Yörük kültürünün kadim geleneklerinin canlandırıldığı etkinlikte; halk oyunları gösterileri, geleneksel kıyafetli katılımcılar ve göç kültürünün sembolü olan develer renkli görüntüler oluşturdu.

Yörük Toyu'na Başkan Uysal'ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, Yörük derneklerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

28'inci Yörük Toyu'nda konuşmasına halk ozanı Dadaloğlu'nun "Avşar Elleri" şiirinden dizeler okuyarak başlayan Başkan Uysal, katılımcılardan uzun süre alkış aldı. Uysal, Yörük kültürünün yalnızca geçmişin bir mirası olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli bir değer olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK BİR KÜLTÜR

Yörük kültürünün çalışkanlığı, üretimi ve dayanışmayı temsil ettiğini ifade eden Uysal, "Biz Yörük kültürünü sadece geçmişte Toroslar'da yaşanan bir hayat olarak görmüyoruz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir kültür olarak görüyoruz" dedi.

Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmanın önemine dikkati çeken Uysal, Yörük kültürünün yenilikçi bir anlayışı da içinde barındırdığını belirtti. Teknoloji ve üretim alanlarında geri kalmamak gerektiğini söyleyen Uysal, "Dünyaya uyum sağlayacağız. Dünyayla rekabet edeceğiz. Robotsa robot işine gireceğiz, dijitalse dijital işine gireceğiz, yapay zekaysa yapay zeka işine gireceğiz. Dünyadan geri kalmak yok. Yörük ikinciliği kabul etmez, hep birinciliği kovalar" ifadelerini kullandı.

Uysal konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da verdi; Yörük kültürünün paylaşmayı ve ortak değerler etrafında birleşmeyi öğrettiğini ifade etti. Türkiye'nin geleceği ve çocukların yarınları için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Uysal, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Yörük Toyu'nun hayırlı olmasını diledi.

Uysal, program kapsamında etkinlik alanında kurulan çadırları da ziyaret etti. Yörük kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan kıl çadırında katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

