29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Torbalı\'da Coşkuyla Kutlanacak

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(İZMİR)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Torbalı Belediyesi'nin düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında yarışmalar, fener alayı ve Ersan Üner'in sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Torbalı Belediyesi'nin düzenleyeceği bir dizi etkinlikle, büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101'inci yılında ilçe birbirinden eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikler kapsamında "Cumhuriyet Her Yerde Kültür Sanat Yarışmaları" düzenlenecek. Fotoğraf, resim, öykü, mektup ve şiir kategorilerindeki yarışmalarda dereceye gireceklere ise ödülleri verilecek. Kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetler de düzenleyecek olan Belediye, "Ayak Tenisi Turnuvası" ile Cumhuriyet Bayramı'na renk katacak.

Önce fener alayı sonra konser

Belediye, 29 Ekim'de ise fener alayı düzenleyecek. Saat 19.23'te Ertuğrul Dört Yol'da başlayacak fener alayı, 1047 Sokak (Eski Ramazan Sokağı'nda) son bulacak. Kutlama programlarının finalinde ise Ersay Üner sahne alacak. Eski Ramazan Sokağı'nda saat 20.30'da başlayacak konserde sanatçı, Cumhuriyet Bayramı'nda en sevilen şarkılarını ilçe sakinleri için seslendirecek.

"Tüm halkımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz"

Belediye Başkanı Övünç Demir, "Cumhuriyet kenti Torbalımızda 101. yıl coşkusu için tek yürek oluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük emanetinin 101. yaşını Fener Alayı ve Ersay Üner konseriyle kutluyoruz. Tüm halkımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.