3 Bacaklı Oğlak, Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 Bacaklı Oğlak, Hayata Tutundu

24.05.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık'ta doğan 3 bacaklı oğlak, sağlıklı bir şekilde büyüyor ve hareketli hayatını sürdürüyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz'a ait saanen ırkı keçi, 3 bacaklı bir oğlak doğurdu. Oğlağın3 bacaklı olduğunu görünce endişe ettiklerini belirten Hüseyin Yılmaz, "Şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu" dedi.

Ayvacık ilçesinin Ümmühan Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz'a ait saanen ırkı keçi 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. 3 bacaklı oğlak, zamanla hayata tutundu. Oğlak büyümeye başladıkça 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü. İlçede doğduğundan beri bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Canlı hayvan alım-satım işi yapıyoruz. Aynı zamanda damızlık hayvan da yetiştiriyoruz. Ufak tefek damızlıklarımızın içerisinde 3 bacaklı bir oğlağımızın doğduğunu fark ettik. İlk anda endişe ettik ama şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu. 3 bacaklı olmasına rağmen bazı şeyleri başarıyor. Hareket etmesinde de bir sıkıntı yok. Bu oğlak da nasibimize geldi. Hayırlısıyla bu oğlağımızı biraz büyüttükten sonra satacağız" dedi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Bacaklı Oğlak, Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: 3 Bacaklı Oğlak, Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.