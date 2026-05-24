3 Bacaklı Oğlak, Hayata Tutundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz'a ait saanen ırkı keçi, 3 bacaklı bir oğlak doğurdu. Oğlağın3 bacaklı olduğunu görünce endişe ettiklerini belirten Hüseyin Yılmaz, "Şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu" dedi.

Ayvacık ilçesinin Ümmühan Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz'a ait saanen ırkı keçi 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. 3 bacaklı oğlak, zamanla hayata tutundu. Oğlak büyümeye başladıkça 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü. İlçede doğduğundan beri bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Canlı hayvan alım-satım işi yapıyoruz. Aynı zamanda damızlık hayvan da yetiştiriyoruz. Ufak tefek damızlıklarımızın içerisinde 3 bacaklı bir oğlağımızın doğduğunu fark ettik. İlk anda endişe ettik ama şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu. 3 bacaklı olmasına rağmen bazı şeyleri başarıyor. Hareket etmesinde de bir sıkıntı yok. Bu oğlak da nasibimize geldi. Hayırlısıyla bu oğlağımızı biraz büyüttükten sonra satacağız" dedi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),