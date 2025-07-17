3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Başladı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- "Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birbirine Bağlamak" temalı 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı çarşamba günü Beijing'de başladı.

Beş gün sürecek fuara 75 ülke ve bölgeden 651 şirket ile kurum katıldı. Yurt dışından gelen katılımcıların oranı, geçen yıla kıyasla yüzde 3 artışla toplam katılımın yüzde 35'ini oluşturdu. Fuara ilk kez katılan çok uluslu şirketler arasında Nvidia, Schneider Electric, L'Oreal, Louis Dreyfus ve Medtronic gibi büyük ölçekli şirketler de yer alıyor.