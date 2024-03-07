3 çocuk annesi kadın yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor - Son Dakika
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3 çocuk annesi kadın yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Gülay Nirgül Ertaş, ürettiği yöresel ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Evden başlayan satışlarını son bir yıldır açtığı dükkanda sürdüren Ertaş, ürünlerini Türkiye'nin 81 iline gönderiyor. Yoğun talep nedeniyle atölyede çalışan kadınlar da kendi maddi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ertaş, doğal ve yöresel yöntemlerle üretim yaptıklarını ve kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istediğini belirtti.

07.03.2024 13:41
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3 çocuk annesi kadın yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 çocuk annesi Gülay Nirgül Ertaş, yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tatvan ilçesinde 10 yıldır ürettiği ürünleri evden satarak aile ekonomisine katkıda bulunan girişimci Gülay Nirgül Ertaş, son bir yıldır da açtığı dükkanda ürettiği ürünleri Türkiye'nin 81 iline satıyor. Ev yapımı ve yöresel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu dükkanda yoğun talep gören 3 çocuk annesi Ertaş, ailecek çalıştıkları atölyede ise taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Üretim yaptıkları atölyede çalışan kadınların da kendi maddi ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Gülay Nirgül Ertaş, "Bitlis'in yöresel ürünlerini Türkiye'nin 81 iline kargo ile gönderim sağlıyorum. Başlangıçta kendi ailem için yapıyordum. Daha sonra komşu, akrabalar için yapmaya başladım. Bu şekilde organik ürünlerimi arttırmak istedim. Müşterilerim çoğalınca atölye kurduk. Kendimizi biraz daha ispatlamak adına küçük bir dükkan açtım. Atölyemizde ailecek çalışıyoruz. Mantı ve içli köfte yapıyoruz, çalışan ev kadınları daha pratik bir şekilde yemeklerini yapabilmeleri için satışta bulunuyoruz. Atölyemizde bayanlar da çalışıyor, kendi maddi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ürünlerimizde kesinlikle katkı maddeleri bulunmamaktadır, tamamen doğal ve yöresel yöntemlerle üretiyoruz. Çalışmaya hevesli kadınların da kendilerini bu konuda geliştirmelerini istiyorum. Kendi ekonomik özgürlüklerini kendileri kazanabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 3 çocuk annesi kadın yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor - Son Dakika

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