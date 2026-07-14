3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Işıklar Mahallesi Yamaner Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3. katında oğluyla yaşayan Huriye Bakılan (61), pencereden hava almaya çalıştığı sırada camdaki demir korkulukların yerinden kopmasıyla dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bakılan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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