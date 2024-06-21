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3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti, Ayşe nine yıllara meydan okuyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, yıllara meydan okuyor.

II. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden 5 çocuk sahibi Ayşe ninenin 20 de torunu bulunuyor.

Seçim çalışmaları sırasında farkına vardığı asırlık çınarın yaşına şaşırıp merak ederek evine giden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, "Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye'de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici" dedi. Kızı Cemile Demirci ise, gününü dualar okuyarak geçiren annesinin evlatlarına Hacca gitmeyi tavsiye ettiğini söyledi.

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun'da Türkiye'nin en yaşlısı olan Ayşe Bayrı'yı ziyaret etti. Başkan Uzun, elinin öpüp hayır duasını istediği 1 Temmuz 1898 doğumlu Bayrı'nın sağlık durumu hakkında çocuklarından bilgi aldı.