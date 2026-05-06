3. Sosyal Bilimler Lisansüstü Sempozyumu ABD'de Yapıldı

ABD'de faaliyet gösteren Amerika Diyanet Merkezi'nde (Diyanet Center of America-DCA) "3. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Maryland eyaletindeki DCA'nın 2-3 Mayıs'ta ev sahipliği yaptığı 3. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'nda, lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve diğer katılımcılar bir araya gelerek sunumlar yaptı ve farklı konularda fikir alışverişinde bulundu.

Diyanet İslam Araştırmaları Enstitüsünün (DIRI) öncülüğünde düzenlenen akademik etkinlikte, 15 panelde 60'tan fazla araştırmacı yer alırken, katılımcılar ABD, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerden hem yüz yüze hem de çevrim içi programa dahil oldu.

Sempozyumda, İslam çalışmaları, ilahiyat, siyaset bilimi, sosyoloji, medya, psikoloji, yapay zeka, göç ve eğitim gibi birçok konu ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmaları DCA Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kanca ve Dr. Ahmet Selim Tekelioğlu tarafından gerçekleştirildi.

Kanca, konuşmasında, "bilginin tek başına yeterli olmadığını, hikmet ve erdemle birlikte anlam kazandığını" söyledi.

Sempozyumda, "En İyi Sunum Ödülü", Wisconsin-Madison Üniversitesi doktora adayı Emir Karakaya'ya, "En İyi Makale Ödülü" Princeton Üniversitesi doktora öğrencisi Muhammed Burak Bakır'a verildi.

DCA, bu sempozyumu gelecek yıllarda daha da geliştirerek, genç araştırmacıları desteklemeye devam etmeyi hedefliyor.

Bu yıl, Türk Hava Yolları (THY) ve Zakat Foundation'ın da katkıda bulunduğu sempozyuma; akademik destek veren kurumlar arasında ?İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Shenandoah Üniversitesi bünyesindeki Çağdaş Dünyada İslam Araştırmaları Merkezi (CICW), ?İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsü yer aldı.