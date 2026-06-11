3 Şüpheli Tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'da 2014 yılında sahibi olduğu inşaatın bekçi kulübesinde patlama sonrası çıkan yangında cansız bedeni bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek, Mehdi Almusto tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor.
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