3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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3 Şüpheli Tutuklandı

11.06.2026 16:41
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Antalya'da 2014'teki cinayetle ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da 2014 yılında sahibi olduğu inşaatın bekçi kulübesinde patlama sonrası çıkan yangında cansız bedeni bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek, Mehdi Almusto tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şenay Demirel Şenay Demirel:
    geç de olsa adalet yerini bulmuş gibi görünüyor herkesin insan hakkına saygısı vardır 0 0 Yanıtla
  • Mutlu Aydın Mutlu Aydın:
    on yıl önce olan bir olay şimdi çıkması biraz garip geldi bana ama neyse soruşturma devam ediyormuş umarım gerçekler ortaya çıkar başından beri merak ettim bu olayı 0 0 Yanıtla
  • Fevziye Çelik Fevziye Çelik:
    yine aynı hikaye 2014'ten beri bekliyoruz sonuç için ???? 0 0 Yanıtla
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