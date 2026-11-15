3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sağlık teknolojileri, sağlık turizmi, koruyucu sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık işbirliklerinin ele alınacağı 3. Uluslararası Ayder Forumu, 12-14 Mart 2027'de düzenlenecek.

Sağlık teknolojileri, sağlık turizmi, koruyucu sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık işbirliklerinin ele alınacağı 3. Uluslararası Ayder Forumu, 12- 14 Mart 2027'de düzenlenecek.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, forumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2027'de "Sağlık ve Diplomasi" temasıyla organize edileceği bildirildi.

Açıklamada, 12-14 Mart'ta Ayder'de düzenlenecek organizasyonda farklı ülkelerden uluslararası katılımcıların, akademisyenlerin, uzmanların ve ilgili sektör temsilcilerinin bir araya geleceği kaydedildi.

Forumun bölgesel ve uluslararası ölçekte önemli bir buluşma noktası olacağı belirtilen açıklamada, "İlk yılında 'Lojistik ve Ulaşım', ikinci yılında ise 'Enerji, Küresel Güvenlik ve Diplomasi' temalarıyla gerçekleştirilen forum, bu yıl sağlık alanındaki uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine odaklanacak." ifadelerine yer verildi.

Forumda "sağlıkta gelecek vizyonu, sağlık teknolojileri, sağlık turizmi ve koruyucu sağlık hizmetleri" gibi önemli başlıkların ele alınacağı aktarılan açıklamada, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, sağlıklı bir geleceğin inşasına katkı sunulması ve Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine ivme kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, forumun ilde son yıllarda sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırımlar açısından da ayrı bir önem taşıdığı, özellikle yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nin, bölgenin sağlık hizmetleri kapasitesini artıracak en önemli projeler arasında yer aldığı anlatıldı.

Forumun temasının???????, Rize'nin sağlık alanındaki gelişimi ve turizm potansiyeliyle birlikte değerlendirilmesinin de önem taşıdığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal güzellikleri, termal kaynakları, yaylaları ve gelişen turizm altyapısıyla öne çıkan Rize, sağlık turizmi alanında da yeni fırsatlara sahip olacak. Uluslararası Ayder Forumu, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli imkanlar sunuyor. Bu çerçevede forum, sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında temaslar kurulmasına, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sunacak."

Kaynak: AA
14 MartEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Giresun’da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü Giresun'da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü
Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu O anlar kamerada Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada
3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah’ın peşini bırakmıyor 3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ın peşini bırakmıyor
19:04
Victor Osimhen’e dev talip
Victor Osimhen'e dev talip
18:58
Özgür Özel’in A takımı belli oldu 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
18:57
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay
Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 19:32:16. #7.12#
SON DAKİKA: 3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android