Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde düzenlenen "3. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen kongrede konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Akademisyenlerle birlikte olmanın gururunu yaşadığını belirten Kalaylı, "Geçmişten bugüne tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Mercidabık Zaferi'nin farklı yönleriyle ele alınacağı bu anlamlı kongrenin tarihi hafızamıza ve kültürel birikimimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ise 510 yıl önce bu topraklarda parlak bir zafer kazanıldığını dile getirerek, "Mercidabık Savaşı tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. Mercidabık'ı anlamak Anadolu'yu, Orta Doğu'yu, Kilis'i ve İslam coğrafyasını anlamaktır. Mercidabık tarihte bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, konuşmasında 1516'daki Mercidabık Zaferi ile 1916'daki Çanakkale Zaferi'nin benzer yanlarını anlattı.

Kongre, Aydın "1516'dan 1916'ya Mercidabık'tan Çanakkale'ye Bir Savaşın Uzun Gölgesi" konulu konferansıyla devam etti.

Program, 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle ve Mercidabık Zaferi koşusunda dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

İki gün sürecek kongreye Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.