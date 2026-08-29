30 Ağustos'ta Askeri Müzeler Ücretsiz
MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askeri müzelerin ücretsiz ziyaret edileceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır. Askeri müzelerimiz; Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 30 Ağustos'ta Askeri Müzeler Ücretsiz - Son Dakika
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Sizin düşünceleriniz neler ?