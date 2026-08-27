30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika
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30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz

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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro hatları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Kaynak: AA

Marmaray, Ulaşım, Güncel, İZBAN, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika

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