30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.