30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro hatları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Kaynak: AA
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