30 Ağustos kutlamalarına katılan vatandaşlardan Hüseyin Can Güner'in tutukluluğuna tepki: “Kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız" - Son Dakika
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30 Ağustos kutlamalarına katılan vatandaşlardan Hüseyin Can Güner'in tutukluluğuna tepki: “Kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız"

30 Ağustos kutlamalarına katılan vatandaşlardan Hüseyin Can Güner\'in tutukluluğuna tepki: “Kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız"
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan yurttaşlar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bir buçuk aydır Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. Bir vatandaş, 'En son alınacak insanı içeri aldılar. İnsanları korkutuyorlar ama kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız' dedi.

(ANKARA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlamalara katılan yurttaşlar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bir buçuk aydır Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. Bir yurttaş, "En son alınacak insanı içeri aldılar. İnsanları korkutuyorlar. Ama kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalara katılan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutukluluğunu değerlendirirken, Zafer Bayramı'na ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bir vatandaş, "Zafer Bayramı'nı anlatmak çok uzun. Zafer Bayramı, sadece bir ordunun galip gelmesi değildir. Zafer Bayramı, yıllarca süren Anadolu halkının ezilmişliğinin, sadece savaş zamanlarında anılmasının yırtıldığı gündür" dedi. Aynı vatandaş, Güner'in tutuklanmasına ilişkin, "Türkiye'deki rejim faşizmdir. Sadece Hüseyin Can Güner değil, dünya kadar insan tutuklandı. Bugün de herkes sussun, bizim gibiler konuşamasın diye yapılan şeyler bunlar. Ama konuşuyoruz" diye konuştu.

Kortej sırasında göz yaşlarına hakim olamayan bir vatandaş, "Ben çok duygulandım. Bugünü yaşamak bizim için en büyük mutluluk" dedi. Bir başka vatandaş ise "İyi ki 104 yıl önce bugünleri yaşamışlar. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Saygıyla ellerinden öpüyor, nur içinde yatsınlar" diye konuştu. Aynı vatandaş, Güner'in tutukluluğuna ilişkin, "Haksızlığa uğradı. Mutlaka bir gün hak yerini bulacaktır. Doğruların ortaya çıkma gibi bir huyu var. İnanıyorum ki çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Zafer Bayramı'nı kutlamak için Adana'dan geldiğini belirten bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Anıtkabir'i ziyaret etmek için geldik. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Böyle günlere sahip çıkmamız lazım. Memlekette büyük bir sıkıntı var ve bu sıkıntının aşılmasını bekliyoruz vatandaş olarak. Duyarlıyız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.

Bir vatandaş, Güner'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Genç bir insan. Bir de hukukçu. En son alınacak insanı içeri aldılar. İnsanları korkutuyorlar. Ama kimse de korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız" dedi. Başka bir vatandaş ise "Zaten tutuklanmaması abes olurdu. Tüm Türkiye'de bütün CHP'liler tutuklanıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos kutlamalarına katılan vatandaşlardan Hüseyin Can Güner'in tutukluluğuna tepki: “Kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 Ağustos kutlamalarına katılan vatandaşlardan Hüseyin Can Güner'in tutukluluğuna tepki: “Kimse korkmuyor. Biz dimdik ayaktayız" - Son Dakika
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