30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da Etkinliklerle Kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek, tebrikleri kabul edecek. Türk Yıldızları ise 'selamlama ve gösteri' uçuşları düzenleyecek. Ayrıca, konser programları ve diğer etkinlikler de gerçekleştirilecek.

28.08.2024 10:49  Güncelleme: 12:01
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(ANKARA) -30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları, "selamlama ve gösteri" uçuşları düzenleyecek.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin bu yıl 102'nci yıl dönümü kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Program kapsamında cami açılışı da gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda saat 19.30'da konser programı düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara'da Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinden "selamlama" uçuşu ile Gölbaşı Mogan Gölü üzerinden "gösteri" uçuşları düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda Tan Taşçı konseri düzenleyecek.

Çankaya Belediyesi, ilçenin merkezi yerlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çankayalılar, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde Tolga Kaya ve Uğur Aslan konseri ile Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda Tahir Aydoğdu Ensemble eşliğinde Melihat Gülses konseri ile Zafer Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika

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