30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadooğlu, mesajında, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını bildiren Kadooğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya güçlü bir şekilde ilan edilmiştir. 30 Ağustos, milletimizin hiçbir zilleti ve esareti kabul etmeyeceğini, istiklal ve istikbali uğruna gerektiğinde tek vücut olarak mücadele edeceğini gösteren bir iradenin adıdır. Birlik, beraberlik, inanç ve kararlılıkla hareket eden aziz milletimiz, karşısına çıkan tüm engelleri aşabileceğini bu büyük zaferle bütün dünyaya göstermiştir."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden olduğunu ifade eden Şimşek, "Milletimizin her ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin ortak eseri olan 30 Ağustos, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösteren tarihi bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye–Irak İş Konseyi Başkanı ve DEİK Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkanı Halit Acar da 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin azim ve kararlılığının önemli bir simgesi olduğunu belirterek, bugün bu anlayışın ekonomik ve ticari alanda da güçlü bir şekilde ortaya konulması gerektiğini bildirdi.