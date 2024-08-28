30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 24 gemi halkın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 22 limana yanaşacak 24 geminin halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 gemi ile 22 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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