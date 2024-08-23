30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
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30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zaferi\'nin 102. yılı coşkuyla kutlanacak

Çankaya'da düzenlenecek konserler, etkinlikler, halk oyunları ve bando gösterileri ile 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı coşkuyla kutlanacak.

23.08.2024 15:50  Güncelleme: 16:37
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(ANKARA) - 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü, Çankaya'nın dört bir yanında konserler, etkinlikler, halk oyunları ve bando gösterileri ile kutlanacak. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Büyük zaferi gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Ata'mızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, ona layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyu ilçenin dört bir yanında sürecek kutlamalar, Çankaya Gençlik Bandosu ve HOYTUR gösterileri ile konserlerle taçlanacak. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi ve Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'ndaki kutlamalarda Tolga Kaya, Uğur Aslan ile Tahir Aydoğdu Ensemble eşliğinde Meliha Gülses sahne alacak.

30 Ağustos günü ayrıca Başkan Güner, tarihçi Sinan Meydan ve sanatçı Suavi'nin Halk TV canlı yayın programına katılacağı Görkemli Hatıralar da Abidin Paşa Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleşecek.

Başkan Güner, kutlamalara ilişkin, "Dünya tarihinde büyük bir iz bırakan ve tüm dünyaya örnek bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vatan yaptığı bu toprakları ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. O'nun kazandığı Büyük Zafer'imizin 102. yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Büyük zaferi gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Atamızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, O'na layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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