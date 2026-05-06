30 İl Değil Uyuşturucu Operasyonu

06.05.2026 12:00
30 ilde düzenlenen operasyonda 518 kilo uyuşturucu ve 392 şüpheli yakalandı, 122'si tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta 4 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı, 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda, sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

