30 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 518 KG Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 392 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 30 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"30 ilde uyuşturucu madde smatıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personelin katılımıyla 30 ilde operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucunda; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."