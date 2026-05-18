30 Madenci Grizu Patlamasında Anıldı

18.05.2026 12:21
Grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, dualarla anıldı ve çalışma güvenliği vurgulandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, servis kuyusunun önünde dualarla anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kotunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının hayatını kaybettiği grizu patlamasının 16. yılında madenciler için yeni servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçilerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Arkadaşlarımızı, acımızı unutmuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği her zaman bizim önceliğimiz olmaya devam edecektir." dedi.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

