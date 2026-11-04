30 ülkede Müslüman ve göçmenlere yönelik İsrail bağlantılı kampanya ortaya çıktı

Dünya üzerinde 30 ülkede Müslümanları ve göçmenleri hedef alan, İsrail merkezli kuruluşlarla bağlantılı ve dev bütçeli bir dezenformasyon kampanyası ortaya çıkarıldı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. ??????Marc Owen Jones ile çevrim içi manipülasyonları ortaya çıkaran açık kaynaklı istihbarat (OSINT) uygulayıcısı olan teknoloji ve sosyal bilimler uzmanı Sohan Dsouza tarafından "Büyük Yer Değiştirme Endüstrisi" adıyla bir rapor hazırlandı.

Raporda, Ekim 2023-Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen ve yaklaşık 6,12 milyon sterlin (8,2 milyon dolar) bütçeli büyük bir kampanyayla Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki 30 ülkede dijital platformlarda yaklaşık 800 milyon reklam görüntülemesine ulaşıldı.

Kampanyada sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamlar, yapay zekayla üretilen videolar, şarkılar ve video oyunu parodilerinin kullanıldığı, bu yolla Müslümanlar ve göçmenler ile Katar ve İran karşıtı ırkçı söylemlerin teşvik edildiği belirlendi.

Sonuçlar, yorumların yüzde 61'inin Müslüman karşıtı görüşleri desteklediğini ortaya koydu.