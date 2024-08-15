30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz (24), saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

15.08.2024 16:03
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz (24), saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında, 'Birden fazla bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz'ı, İlkadım ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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