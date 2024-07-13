30 Yıl Sonra Köyüne Dönerek Ekim Yaptı, Ektiklerini Dolu ve Sağanak Vurdu - Son Dakika
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30 Yıl Sonra Köyüne Dönerek Ekim Yaptı, Ektiklerini Dolu ve Sağanak Vurdu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 30 yıl sonra döndüğü köyünde ekim yapan Düzgün İbin isimli vatandaşın ekili alanları, geçtiğimiz hafta etkili olan dolu ve sağanak yağıştan ciddi zarar gördü. Köye ulaşım sağlayan yollar da taşan dereler nedeniyle zarar görürken İbin, yeniden üretim yapmak için yetkililerden yol sorununu çözmesini istiyor.

13.07.2024 18:37
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30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ektiklerini dolu ve sağanak vurdu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 30 yıl sonra döndüğü köyünde ekim yapan Düzgün İbin isimli vatandaşın ekili alanları, geçtiğimiz hafta etkili olan dolu ve sağanak yağıştan ciddi zarar gördü. Köye ulaşım sağlayan yollar da taşan dereler nedeniyle zarar görürken İbin, yeniden üretim yapmak için yetkililerden yol sorununu çözmesini istiyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 27 yıl belediyede çalışan Düzgün İbin isimli vatandaş geçtiğimiz yıl emekli oldu. Emekliliğin ardından eşiyle birlikte 30 yıldır boş olan ve ilçeye 36 kilometre mesafede bulunan Ağaşenlik köyüne yerleşen İbin burada 10 dönümlük alanda sebze ve bakliyat ekimi gerçekleştirdi. Eşiyle birlikte büyük emek verdiği ekili alanlarının geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle ciddi zarar gördüğünü söyleyen Düzgün İbin, yeniden üretim yapabilmesi için bozuk olan köy yolunun onarılmasını bekliyor.

Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte üretim sevdalarını gerçekleştirmek için köye yerleştiklerini belirten İbin, "Köyde yaklaşık 9-10 dönümlük alanda çeşitli sebzelerin yanında nohut ve fasulye ektik. Ancak aşırı dolu yağdı ve sebzeler tamamen kırıldı. Daha önce de bozuk olan köy yolu dolu ve yağışın ardından iyice bozuldu. En büyük sorumuz yol. Yaklaşık 100-150 metrelik bir bölüm ciddi sıkıntılı. İlgili makamlara giderek bu yolun yapılmasını talep ettim ancak şu ana kadar bir şey yapılmadı. Bizim çiftçiliğe hevesimiz var, üretmek istiyoruz. Sel ve dolunun vurmasıyla ciddi zarara uğradık. Devletimizin çiftçiye destek vermesini bekliyoruz. 100-150 metrelik yolun yapılması halinde yeniden üretim yapabileceğiz. Bu konuda ilgili birimlerden ve sayın valimizden destek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Tarım, Doğa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Yıl Sonra Köyüne Dönerek Ekim Yaptı, Ektiklerini Dolu ve Sağanak Vurdu - Son Dakika

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