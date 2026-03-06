30 Yıldır Hemşirelik Yapan Nurdan Gündoğdu'nun Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Yıldır Hemşirelik Yapan Nurdan Gündoğdu'nun Hikayesi

30 Yıldır Hemşirelik Yapan Nurdan Gündoğdu\'nun Hikayesi
06.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te hemşirelik hayalini gerçekleştiren Gündoğdu, 30 yıldır hastalara şifa dağıtıyor.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görevli Nurdan Gündoğdu, çocukluk hayali hemşireliği doğup büyüdüğü topraklarda yaparak, 30 yıldır hastalara şifa dağıtıyor.

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 1996'da mezun olduktan sonra hemşire olan 49 yaşındaki Gündoğdu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki farklı servislerde 30 yıldır görev yapan bir çocuk annesi Gündoğdu, hastaların iyileşmesi için ekip arkadaşlarıyla özveriyle çalışıyor.

Gündoğdu, AA muhabirine, kendi memleketinde mesleğini icra etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çocukluk hayalim olan hemşireliği severek yapıyorum. Mesleğimin ilk 11 yılında ameliyat hemşiresi olarak görev yaptım. Daha sonra farklı servislerde çalıştım. Şu an fizik tedavi bölümünde sorumlu hemşire olarak görevime devam etmekteyim. Fizik tedavi servisinde kronik hastalıkları, özellikle de inme rahatsızlığı olan hastalarımız bulunmakta. Ekip halinde hastalarımızla çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarımıza doktorun belirlediği tedaviler doğrultusunda yatak içi egzersizleri, ilaç tedavileri ve gerekli bakım uygulamalarını yapmaktayız."

Hastaların iyileşmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Gündoğdu, "Meslek hayatım boyunca çok üzücü, aynı zamanda umut verici durumlarla karşılaştım. Bunlardan biri fizik tedavi servisine yaralanma sonucu gelen genç bir hastamıza 'asla ayağa kalkamaz, omurilik yaralanması var' gibi şeyler söylenmişti. Bu hastamızın belli bir süre sonra buradan yürüyerek çıktığını görünce çok mutlu olmuştuk. Bu, hiç unutamadığım vakalardan biri. Bunun gibi, hastalarımız ve hasta yakınlarımızla paylaştığımız gerçekten ümit verici ve çok güzel hikayeler var." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu'nun sağlık hizmeti sunduğu hastalardan Meliha Özsoy da "Nurdan hemşire bizimle çok yakından ilgilendi. Onun sayesinde iyileşiyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çocukluk, Gündoğdu, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Yıldır Hemşirelik Yapan Nurdan Gündoğdu'nun Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Yıldır Hemşirelik Yapan Nurdan Gündoğdu'nun Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.