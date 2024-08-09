300 yıllık değirmeni kalıntılarından yeniden inşa etmek için harekete geçtiler - Son Dakika
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300 yıllık değirmeni kalıntılarından yeniden inşa etmek için harekete geçtiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve 1700'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen tarihi su değirmenini enkazından yeniden canlandırmak isteyen muhtar çalışmalara başladı.

09.08.2024 19:29
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300 yıllık değirmeni kalıntılarından yeniden inşa etmek için harekete geçtiler

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve 1700'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen tarihi su değirmenini enkazından yeniden canlandırmak isteyen muhtar çalışmalara başladı.

Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, geçmişten kalan bir çok eseriyle dikkat çekiyor. İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde bulunan 1700'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen su değirmeninden geriye sadece kalıntılar kaldı. Geçmişte yıllarca bölge halkına hizmet eden değirmeni tarihi yapıya uygun canlandırmak isteyen mahalle muhtarı Özcan Kayar, bölgede temizlik çalışması başlatarak yeniden ihyası için ilk çalışmayı başlattı. Muhtar Kayar, değirmeni tarihi yapısına uygun olarak yeniden inşa ederek cazibe merkezi yapmayı planlıyor.

Tarihi su değirmenini yeniden gün yüzüne çıkartmak istediğini belirten Sarıseki Mahallesi muhtarı Özcan Kayar, " Biz muhtarlığımızı kazandıktan sonra burada bir çalışma konsepti uyguladık üniversiteli gençlerimiz daha çok bize danışmanlık yapıyorlar. Bu konuyla ilgili inşaat yüksek mühendisi Hakan Demirkıran bey, bize bu tarihi değirmenle ilgili bilgi akışı sağladı. Bende bu bilgi akışının ardından çöplüğe dönen alanı temizlemek için İskenderun Belediye Başkanımız Mehmet Dönmez ile koordinasyon sağlayarak destek istedim. Temizlik yapıldı ve hiç yoktan çöplerden arındırıldı. Bu tarihi değirmen 1700'lü yıllardan kalmış olması bana inanılmaz heyecan veriyor. Burada atalarımız, dedelerimiz hayvanlarla buraya buğdaylarını getirip öğütmüşler. Denizciler, Akarca ve Azgınlıkla o bölgelere hep sevkiyat yapmışlar. Dolayısıyla buranın tarihini bilmek gerekiyor. Tarihini bilmeyen milletler, tarihine önem vermeyen milletler inanılmaz derecede çöküş içerisinde olurlar. Bu tarihi değirmeni nasıl aktif hale getiririz diye ve tarihi değirmenin etrafı yapıldıktan sonra da üniversite öğrencilerin oturabileceği bir yeri nasıl yaparız düşüncesi içerisindeyiz. Burası değirmen aktif olarak dönecek, ama değirmen işleri yapılmayacak sadece üniversite öğrencilerimizin oturabileceği bir konsept olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 300 yıllık değirmeni kalıntılarından yeniden inşa etmek için harekete geçtiler - Son Dakika

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