İstanbul Caz Festivali'nde Garanti BBVA Caz Sohbetleri düzenlenecek - Son Dakika
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İstanbul Caz Festivali'nde Garanti BBVA Caz Sohbetleri düzenlenecek

İstanbul Caz Festivali\'nde Garanti BBVA Caz Sohbetleri düzenlenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 3-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında 'Garanti BBVA Caz Sohbetleri' başlıklı söyleşi serisi düzenlenecek.

05.04.2024 14:02
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 3-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında "Garanti BBVA Caz Sohbetleri" başlıklı söyleşi serisi düzenlenecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA sponsorluğunda ve Salt'ın ev sahipliğinde yapılacak söyleşilerde, müzisyenler, müzik yazarları ve sektörün önde gelen isimleri, Türkiye'de caz müziğin gelişimini ve müzikte güncel meseleleri ele alacak.

Söyleşi serisinin ilkine, besteci, müzisyen ve Türkiye'nin ilk caz albümü Jazz Semai'nin yapımcısı Nino Varon konuk olacak. Müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç moderatörlüğünde yapılacak "Türkçe Pop'tan Jazz Semai'ye Bir Müzik İnsanı: Nino Varon" söyleşisi 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yazar Yekta Kopan yönetiminde 15 Mayıs'ta "Yapay Zeka Sonrası Müzik Yapmanın ve Dinlemenin Geleceği" başlıklı söyleşi dinleyiciyle buluşacak. Etkinlikte müzisyen Beyza Doğuç, piyanist ve besteci Ercüment Orkut ve yazar Ümit Alan konuşma yapacak.

Müzik yazarı ve radyo yapımcısı Hülya Tunçağ ve müzik yazarı ve organizatör Füsun Levet'in, Türkiye'de cazın tarihini anlatacağı, "Türkiye'de Cazın Tarihini Yazan Kadınlar" söyleşisi 28 Mayıs'ta düzenlenecek.

Tüm müzikseverlerin katılımına açık olan Salt Beyoğlu Açık Sinema'daki söyleşilerin sonunda soru-cevap etkinliği yapılacak.

Söyleşilere kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için "caz.iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Caz Festivali'nde Garanti BBVA Caz Sohbetleri düzenlenecek - Son Dakika

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