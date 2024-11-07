31. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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31. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

31. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Genç sanatçılara 31. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, MSGSÜ'de düzenlenen törenle verildi.

07.11.2024 10:17
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Sakıp Sabancı'nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994'te başlattığı ve Sabancı Vakfınca sürdürülen "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" 31. kez verildi.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan genç sanatçılara ödüllerini, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Öztürk takdim etti.

Törende konuşan Öztürk, ödül sahiplerinin, yalnızca akademik açıdan yetenekli olan değil, aynı zamanda eserleriyle iz bırakan öğrenciler arasından seçildiğini söyledi.

Öztürk, ödüllerin önemine ilişkin, "MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Vakfın öğrencilerimize sağladığı ödülleri, öğrencilerin sıkı çalışmalarının ve özverilerinin tanınmasına yönelik bir platform olması sebebiyle çok önemli buluyoruz. Bu ödüllerin sahipleri, meslektaşlarına mükemmelliği yakalamaları ve topluma olumlu katkıda bulunmaları konusunda ilham vermektedir." dedi.

Ödüllerin aynı zamanda öğrenciler arasında akademik ve sosyal mükemmelliğin teşvik edilmesine destek olduğunu belirten Öztürk, "Ödüller, öğrencilerin yeteneklerini daha iyiye yönelik geliştirme konusunda hayati rol oynamaktadır. Şüphesiz Sabancı ailesinin sanata katkılarını hepimiz takdir ediyoruz. Bugün hala sanatçı adaylarına verdikleri değerle, edindikleri misyonun ileriki nesillere taşınacağını göstermekteler. Bizler sanatımızı icra ederken yola bir hayalle çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ödül alan her sanatçı sadece bugünün değil, yarının kültürünü de inşa ediyor"

Melisa Sabancı Tapan ise "Sakıp Sabancı" adını taşıyan ödülü sunarken gurur ve ciddi sorumluluk hissettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dedem sanatın gücüne ve etkisine sonsuz inançla bağlıydı. Bugün de hep birlikte onun bu inancını onurlandırıyoruz. Sanat dünyasında dedemle paylaştığım birçok anı var. Yıllar önce ABD'de dijital sergide bizleri karşılayan bir robot vardı. Bu robot hem konuşuyordu hem de serginin bir parçası gibi hareket ediyordu. İkimiz de o anın büyüsüyle ne kadar etkilendiğimizi anladık. O sadece robot bir makine değildi. İnsanla sanat, teknoloji arasında sınırları sorgulatan bir varlıktı. Dedem bana dönüp 'Gelecek burada.' demişti. İşte o gün ilk defa teknoloji ve sanatın nasıl iç içe geçerek yeni dünyalar yaratabileceğini gördüm. Bugün burada toplanma sebebine baktığımız zaman sanatla geleceği şekillendiriyoruz. Genç sanatçılarla toplumun dönüşümüne, sınırları zorlamaya, zihinleri açmaya ve yeni dünyaların inşasına öncülük ediyoruz. Bu sahnede ödül alan her sanatçı sadece bugünün değil, yarının kültürünü de inşa ediyor. Siz genç sanatçılardan sadece tek bir beklentimiz var. Hayal kurmaktan ve bu uğurda çalışmaktan asla vazgeçmeyin."

Bu yıl Resim Bölümü'nden Ayça Özkaynak, Batuhan Daşdemir, Öykü Pekgözlü, Heykel Bölümü'nden Irmak Döndüren, Aybike Keskin, Lidya Duymuş, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden ise Esra Şahin, Nagihan Eren ve Şevval Çağıran'a ödül verildi.

Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet altını takdim edildi.

"Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" ile 31 yılda 278 genç sanatçı, toplamda 7 bin 425 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Kaynak: AA

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