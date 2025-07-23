31. Saraybosna Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

31. Saraybosna Film Festivali Başlıyor

31. Saraybosna Film Festivali Başlıyor
23.07.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraybosna'da düzenlenecek festivale 50 film katılacak; Türk yapımları da yarışacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan SFF'de bu yıl gösterilecek filmlere ilişkin Festival Direktörü Jovan Marjanovic'in yanı sıra festival yetkililerinden Asja Krsmanovic ve Elma Tataragic basın toplantısı düzenledi.

Marjanovic, bu yıl 31'incisi düzenlenecek festivalde "En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Film" ve "En İyi Öğrenci Filmi" kategorilerinde 50 filmin yarışacağını belirterek, bu filmlerden 15'inin dünya, 6'sının uluslararası, 28'inin bölgesel ve 2'sinin de Bosna Hersek gösterimlerinin yapılacağını ifade etti.

Festivalin "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" isimli kısa film de yarışacak. SFF'de dünya prömiyerini yapması beklenen "Prosedür" filmi, festival kapsamındaki Avrupa Film Akademisi ödülüne de aday gösterildi.

SFF'deki "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde de Asya Günen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Sırtüstü" filmi de yarışacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'ya takdim edilecek.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve çeyrek asırdır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman, 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Saraybosna, Festival, Belgesel, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31. Saraybosna Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
19:50
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
19:49
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
19:41
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
19:34
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti
19:30
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 15:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: 31. Saraybosna Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.