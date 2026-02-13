31 Yıldır Radyo Yayıncılığı Yapıyorlar

Afyonkarahisar'da bir çift, kurdukları radyoda haber, sohbet ve müzik odaklı yaklaşımla yıllardır dinleyicilerle buluşuyor.

İsmail (65) ile Fatma Akar (62) çifti, 31 yıl önce Sandıklı ilçesinde radyolarını kurdu.

Bir yıl sonra radyoyu Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi'ndeki iş hanına taşıyan çift, burada müzik programları, haber ve sohbet odaklı yayınlar gerçekleştiriyor.

Çift, istihdam ettiği iki personeliyle mesleklerini severek yapmaya devam ediyor.

"Yaptığımız hizmet ve çabalar bir şekilde kamuoyu tarafından karşılık buluyor"

İsmail Akar, AA muhabirine, kurdukları radyonun yalnızca bir müzik kutusu olmadığını, bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarına ilişkin yayınlarla dinleyicilere ulaştığını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 konuğu radyolarında ağırladıklarını anlatan Akar, kültür ve sanat alanında bilinen isimleri de konuk ettiklerini dile getirdi.

Akar, kentteki üç gazetecinin katkılarıyla yüzlerce canlı yayın yaptıklarını belirterek, "Eşimle radyo yayıncılığı yapmak güzel bir duygu. Birbirini iyi tanıyan iki insanın bu sektörde el ele vermesi çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Birlikte yerel radyo yayıncılığında çok güzel ivme kazandık, önemli adımlar attık. 14 ödülümüz var. Yaptığımız hizmet ve çabalar bir şekilde kamuoyu tarafından karşılık buluyor." ifadesini kullandı.

"Kazançtan ziyade radyoculuk gönül işi"

Bir dönem sınıf öğretmenliği yapan Fatma Akar da eşiyle evliliklerinde 40 yılı doldurduklarını, başarılı iki mühendis evlatlarının olduğunu bildirdi.

Eşinden dolayı hep medyanın içinde olduğunu, radyonun yönetim kurulu başkanlığını da 17 yıldır kendisinin üstlendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Kendimize her zaman TRT'yi örnek aldık. Sadece müzik kutusu olmamaya çalıştık. Haberler verdik, kurum yetkilileriyle söyleşiler yapıyoruz. Bölgemizdeki kadın girişimcilere destek olmaya çalıştık. Hiçbir zaman hayalimden ve çalışma azmimden vazgeçmedim. Heyecan insanı daha genç tutuyor. Burada yaşadığım koşuşturma, bana rahatlık ve huzur veriyor. Kadınlarımıza hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum. Çalışmak ve üretmek gerçekten çok güzel. Eşimle yaşadığımız müddetçe bu işi biz sürdüreceğiz. Bizden sonra da çocuklarımıza radyoyu yaşatmaları için vasiyet ettik. Kazançtan ziyade radyoculuk gönül işi."