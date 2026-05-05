33 yıllık asker arkadaşları Sinop\'ta buluştu

Siirt Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'nda 33 yıl önce vatani görevini yapan eski silah arkadaşları, Sinop'ta bir araya geldi.

1993 yılında Siirt Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Keşif Takımı'nda askerlik görevini yapan eski silah arkadaşları, 11 yıl önce sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak her yıl başka bir şehirde bir araya gelme kararı aldı.

11. yılda Sinop'ta bir araya gelmeye karar veren 8 eski silah arkadaşı, kentte kaldıkları iki gün süreyle tarihi mekanları gezdi.

Boyabat Şehitliği'ni de ziyaret eden grup, şehitler için dua etti.

Grubu makamında kabul eden Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, askerlik anılarının hiç unutulmadığını ve yaşananların hep gururla anlatıldığını söyledi.

Askerlik görevinin kutsal bir görev olduğunu aktaran Yılmaz, "Askerlik arkadaşlıklarınızla her yıl bir araya gelmenizle hasret gidermeniz çok anlamlı bir davranış. İnşallah nice yıllarda tekrar buluşursunuz. Hepinize ailecek sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Grupta yer alan Yavuz Başar ise 11 yıldır her mayıs ayında arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bu yıl Sinop'ta buluşmaya karar kıldıklarını anlatan Başar, şöyle konuştu:

"Biz vatani görevimizi 1993 yılında Siirt merkez ve üst bölgelerinde yaptık. Grup sayımız yıllara göre değişiyor. Bazı yıllar 20 kişi bir araya geldiğimiz oldu. Bu yıl 8 kişiyle Sinop'ta buluştuk. Sinop'u görüp tanımaktan çok mutlu olduk. Yöre halkından yakın ilgi gördük. Buluştuğumuz yerlerde tarihi yerleri gezmek hoşumuza gidiyor. Görmediğimiz yerleri en azından görmüş oluyoruz. Kendi memleketimize gittiğimizde de gördüklerimizi, duyduklarımızı anlatıyoruz."