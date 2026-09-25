34 ülkeden bilim insanı SBTÜ\'deki 5. Sivas Kongresi\'nde buluştu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) 34 ülkeden bilim insanlarını bir araya getirdiği 5. Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi başladı.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek kongrede farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve bilim insanları, bilimsel araştırmalarını paylaşarak farklı disiplinlerde bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacak.

SBTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sabit Horoz, kongrenin açılışında, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Nijerya, Pakistan, İran, Tunus, Fas, Endonezya, Romanya, Ukrayna, İtalya, Vietnam, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Rusya, Malezya ve Irak'ın da aralarında bulunduğu 34 ülkeden katılımcıların yer aldığı kongrenin, SBTÜ'nün uluslararası akademik etkileşim ve bilimsel işbirlikleri açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Kongre kapsamında mühendislik, fen bilimleri, tarım, yapay zeka, malzeme bilimi, enerji, biyoteknoloji, sosyal bilimler ve farklı araştırma alanlarında çok sayıda bildiri sunuluyor.

Programın ilk gününde SBTÜ kampüsünde yüz yüze oturumlar gerçekleştirilirken, sonraki oturumlarda çevrim içi sunumlarla bilimsel paylaşım devam edecek.

5. Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, 27 Eylül'de sona erecek.