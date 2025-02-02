34 Yaşındaki Araca Cam Tavan Takıldı

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Sıfır araçlarda olmayan cam tavanı 34 yaşındaki aracına yaptırdı

Araç Sahibi Mesut Boru:

"Aracım 91 model ve cam tavana sahip, çoğu 2024 araçta olmuyor"

"Görenler şaşırıyorlar, aracın markasını bile anlayamıyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Mesut Boru isimli vatandaş 1991 model aracına, bazı son model araçlarda olmayan cam tavanı yaptırdı.

Eskişehir'de yaşayan Mesut Boru isimli vatandaş 1991 model aracına bazı 2024 model araçlarda olmayan açılır-kapanır tavan yaptırdı. Yaptırdığı cam tavanla farklı görünüm kazanan otomobil, dışarıdan oldukça dikkat çekiyor. 34 yaşındaki aracının içinin ferah bir hava kazandığına dikkat çeken Boru, aracına satması yönünde çok sayıda teklif geldiğine değindi. Aracını satmak istemediğini belirten Mesut Boru, aracını kışın neredeyse hiç garajdan çıkarmadığını söyledi. Aracı temizlerken kaportaya zarar gelmesin diye su vurmamaya dikkat eden Boru, özel bezlerle otomobilini dikkatlice siliyor.

"Eskişehir'de ilk biz yaptık, çoğu 2024 araçta olmuyor"

Aracı ve açılan cam tavan hakkında konuşan Mesut Boru, "Araç demiyim oğlum, evlat adeta. Kendisi 1991 model, tavanını kestik. Eskişehir'de ilk biz yaptık, çoğu 2024 araçta olmuyor. Sadece dolu paket olarak sunuluyor ama benim aracım 91 model, açılır kapanır bir cam tavana sahip. Yazın hava güzel iken olabildiğince binmeye çalışıyorum. Aracımı kullanırken çok zevk alıyorum. Kesinlikle pis göremezsiniz, su vurmamaya çok özen gösteriyorum, özel bezlerle siliyorum. Zaten pis binmediğim için çok kirlenmiyor. Eylül ayında aracımı özel garajına koydum, brandasını çektim. Sırf sizin için şu anda çıkarttım" dedi.

"Bir sürü teklif alıyorum ama ben kesinlikle satmak istemiyorum"

Görenlerin tepkisine de değinen Mesut Boru şöyle devam etti;

"Görenler şaşırıyorlar, aracın markasını bile anlayamıyorlar. Çok güzel tepkiler alıyorum ama bir o kadar kötü tepki de alıyorum. Bu tepkiler özellikle amcalarımızdan geliyor. Onlar gençlik zamanlarında bu arabaların orijinallerine binmişler. Yani iyi tepki aldığım kadar kötü tepki de alıyorum. Kötü olarak "Bu araba bu kadar yere yakınlaştırılır mı?" "Bu arabaya bu jant takılır mı?" "Tavanı kesilir mi? yazık ediyorsunuz" diyorlar. Bir sürü teklif alıyorum ama ben kesinlikle satmak istemiyorum, düşünmüyorum, fiyat da telaffuz etmiyorum. Bana deseler ki şu parayı söylesek de mi vermezsin vermem. Satmayacağım. Lakabı Tosun. Tosunum diyorum ben aracıma.