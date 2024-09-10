Diyarbakır'da 35. Ulusal Kimya Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 35. Ulusal Kimya Kongresi Başladı

Diyarbakır\'da 35. Ulusal Kimya Kongresi Başladı

Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı. Kongrede, fen bilimleri alanında yapılan araştırmaların yanı sıra Türk sanayisinin sorunları ve geleceğe yönelik öneriler de tartışılacak.

10.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kimya Derneği, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü işbirliğiyle düzenlenen 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Türkiye Kimya Derneği, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve DÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü işbirliğiyle 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, fen bilimleri alanında yapılan araştırmalarla ilgili bilgiler verdi.

Bilimsel araştırmaların yanı sıra Türk sanayisinin sorunlarının ele alınması, geleceğe yönelik görüş ve önerilerin tartışılmasının da büyük önem arz ettiğini belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Uygulamalı bir bilim olması ve felsefi temelleri sayesinde kimya, bilim dalları içerisinde merkezi bir konuma sahiptir. Kimya gerek kimyagerlerin gerekse kimya mühendislerinin yürüttükleri uygulamaya yönelik AR-GE çalışmalarıyla çeşitli endüstri kolları ile yakından ilişkili olup, kalkınmada tartışılmaz öneme sahip bir bilim dalıdır."

Eronat, katılımcıları Diyarbakır ve üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Akın Baysal ve Prof. Dr. İsmail Özdemir ile Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın ve DÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Asubay da birer konuşma yaptı.

Program, devlet konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. M. Siraç Özerdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler ve kimya sektörü çalışanları katıldı.

Dört gün devam edecek kongrede 163 sözlü ve 326 poster bildirimi sunulacak.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 35. Ulusal Kimya Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 35. Ulusal Kimya Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement