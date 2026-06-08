İçişleri Bakanlığı: 18 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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