37 yıl 9 ay hapsi bulunan firari, Akyurt'ta babasının kafe tuvaletinde yakalandı - Son Dakika
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37 yıl 9 ay hapsi bulunan firari, Akyurt'ta babasının kafe tuvaletinde yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıldır aranan ve 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Akyurt'ta babasının işlettiği kafenin tuvaletinde yakaladı. Yaklaşık 100 suç kaydı bulunan hükümlü, 2022'den bu yana cezaevi firarisiydi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, babasının işlettiği kafenin tuvaletinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıldır aranan, yaklaşık 100 suç kaydı bulunan A.A'nın Akyurt ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, şahsın zaman zaman babasının işlettiği kafeye gittiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda A.A, kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı.

Şahsın hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2022'den bu yana cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü3. SayfaCezaeviAkyurtGüncelSon Dakika

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