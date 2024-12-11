37 Yıldır Saat Tamirciliği Yapan Usta, Mesleğin Yok Olmasından Şikayetçi - Son Dakika
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37 Yıldır Saat Tamirciliği Yapan Usta, Mesleğin Yok Olmasından Şikayetçi

37 Yıldır Saat Tamirciliği Yapan Usta, Mesleğin Yok Olmasından Şikayetçi

Ordu'da 37 yıldır saat tamirciliği yapan Salih Sakarya, teknolojinin gelişimiyle birlikte mesleğine olan ilginin azaldığını ve çırak bulamamanın zorluklarını dile getirdi. Sakarya, imitasyon saatlerin sektöre verdiği zararlara da dikkat çekti.

11.12.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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ORDU'da 37 yıldır saat tamirciliği yapan Salih Sakarya (63), teknolojinin ilerlemesiyle birlikte saatçilik mesleğine ilginin azaldığını belirterek, "Geçimimi bu meslekten sağlayarak 6 kişilik aileye rahatça bakıyorum. Gençler bu mesleği beğenmediği için çırak bulamıyorum" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Salih Sakarya, 1987 yılında saatçilik mesleğine çırak olarak başladı. 7 senelik çıraklık döneminin ardından işinde ustalaşıp tamirci dükkanı açan Sakarya, 37 yıldır saat tamiri ve bakımı yapıyor. 8 metrekarelik dükkanında çalışarak 6 kişilik ailenin geçimini sağlayan Salih Sakarya, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mesleğinin arka planda kalmasından yakınıyor. Sakarya, gençlerin mesleğine ilgi göstermediğini, yıllardır mesleği öğretecek çırak bulamadığını ifade etti. Mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu anlatan Salih Sakarya, "Teknoloji geliştikçe biz yavaş yavaş tükendik ve artık bu işin sonuna geldik. Çünkü hangi meslekte olursa olsun çıraklığın olmadığı bir yerde zanaatın gelişmesi, ileriye gitmesi mümkün değil. Bizimki de öyle oldu. Bizde de çırak yok. Çoğu kişi saatler bozulduğu zaman çöpe atıyor ve yenisini alıyor. Saatçilikte usta, zanaatkar bulunamayacağı için son dönemlerimizi yaşıyoruz. Herkese şunu söylemek istiyorum, bizden faydalanın, bu işi öğrenmeye çalışın. Elinizdeki bozuk saatleri yaptırın. Yaptırdığınız bu saatler yanınıza kar kalacak çünkü bizden sonra yaptırmaya usta bulamayacaksınız" dedi.

'İMİTASYON SAAT TAKMAYIN'

İmitasyon saatlerin zararlarına değinen Sakarya, "Bir usta olarak saat alacaklara önerim, imitasyon malzemeden üretilen saatleri almamaya dikkat edin. Eğer saatten anlamıyorsanız bu işi yapan ve saatten anlayan kişilerden yardım alın. Çünkü imitasyon saatler bu sektörü ve zanaatı bitirdi. Ayrıca imitasyon ürünlerin vücutta çok büyük zararı da var. Bu imitasyon saatler, orijinal olmayan toplama malzemelerden yapıldığı için insan sağlığına zarar veriyor. Bunlara dikkat etmeye çalışalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 37 Yıldır Saat Tamirciliği Yapan Usta, Mesleğin Yok Olmasından Şikayetçi - Son Dakika

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