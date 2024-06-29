HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı - Son Dakika
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HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı

HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 4 binden fazla hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

29.06.2024 00:27
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 4 binden fazla hakim ve Cumhuriyet savcısı yeni görev yerlerine atandı.

Adli ve idari yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 BİNDEN FAZLA HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Karara göre 4 binden fazla hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serdar Erişen: Hayırlı uğurlu olsun inşallah 7 2 Yanıtla
  • Mert Ünlükara: Adalet olgusunun toplumda güvenle karşılık bulması bağlamında görevlerini yılmadan yapmalarını temenni ederim. 4 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: badem bıyık tayfası 3 1 Yanıtla
  • ZIPPO null: böyle bir kararname yok nasıl haber bu. ayrıca haberdeki değişimler çok eski 3 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: HAYIRLI OLSUN ASLANLAR. HZ ÖMER ADALETİ NASİB ETSİN RABBİM HERBİRİNİZE. 0 0 Yanıtla
    mehmet özcan: öyle diyerek geldiler milletin eline verdiler insanlık adaleti lazım 2 1
  • Abdullah Budak: DEVLETİMİZ VAROLSUN ŞAHISLAR GELİP GEÇİCİDİR RABBİM ÜLKEMİZE ZEVAL VERMESİN 0 0 Yanıtla

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