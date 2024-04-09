4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan\'da Başlıyor

HAİKOU, 9 Nisan (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), 13-18 Nisan tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek.
Fuar, Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi ana mekan olmak üzere çeşitli mekanlara yayılacak. Dördüncü CICPE'de kalyonlar ve yatlar, sağlık tüketimi gibi temalı sergiler de yer alacak. Fuara 59 ülke ve bölgeden 3.000'i aşkın marka katılacak.
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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