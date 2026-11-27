4 günlük bebek Tokat'tan Konya Şehir Hastanesi'ne helikopterle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prematüre doğuma bağlı kompleks kalp anomalisi tedavisi gören 4 günlük bebek, ileri tetkik için Tokat'tan Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımından ambulansla havalimanına götürülen bebek, helikopterle Konya'ya gönderildi.
Tokat'ta prematüre doğuma bağlı kompleks doğumsal kalp anomalileri tedavisi gören 4 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
Kaynak: AA
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