4 İl'de Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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4 İl'de Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı

4 İl\'de Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı
23.06.2026 16:05
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Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 15 kadın kurtarıldı.

KOCAELİ merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'İnsan ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamalarıyla 18 şüpheli, gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 3 Türk ve 12 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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