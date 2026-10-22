4. Kamu Yönetimi Semineri'nde Bilal Şentürk yöneticilere değerlerin önemini vurguladı - Son Dakika
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4. Kamu Yönetimi Semineri'nde Bilal Şentürk yöneticilere değerlerin önemini vurguladı

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 4. Kamu Yönetimi Semineri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı. Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, kamu yöneticilerinin milli ve manevi değerleri özümsemesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen 4. Kamu Yönetimi Semineri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, kamu yöneticilerine düşen sorumluluklara dikkati çekti.

"Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmada liderlik edecek yöneticilerin, mesleki donanımlarının yanı sıra milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri özümsemesinin önemine vurgu yapan Şentürk, "Bu değerler ışığında görev yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlamak, milletimize karşı en önemli ödev ve sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında alanında uzman isimler tarafından stratejik konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, "Ermeni Sorunu Tarihi Arka Planı ve Gerçekler" başlıklı sunum gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemal Sayar da "Değer Eksenli Hayat" konulu konuşma yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ise, "Küresel Güvenlik ve İstihbarat Trendleri" sunumuyla katılımcılara hitap etti.

Seminere, kamu kurumlarının merkez teşkilatları ile bağlı kuruluşlarında görev yapan genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA
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