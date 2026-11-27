İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ulusal Tarihi Arşiv'de (AHN) ortaya çıkan, 1650 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 4. Mehmed'den İspanya Kralı 4. Felipe'ye gönderilen bir belge, şimdiye kadar bilinen tarihi bilgilere yeni bir bakış açısı getirdi.

El Pais gazetesinin, İspanyol-Müslüman diplomasisi üzerine bir araştırma projesini yöneten tarihçi Ruben Gonzalez Cuerva ile yaptığı röportajla birlikte verdiği haberde, Osmanlı padişahından gelen ve iki buçuk metreden uzun olan belgenin "İspanyol diplomatik tarihinin 130 yıllık bir dönemine meydan okuyan nitelikte olduğu" iddia edildi.

AHN arşivlerinden ortaya çıkarılan söz konusu belgenin, 1650 yılında Kral 4. Felipe'ye gönderilen Osmanlı Padişahı 4. Mehmed'in altın yaldızlı padişah tuğrasını taşıdığı ve tarihçilerin daha önce "uzlaşmaz düşmanlar" olarak kabul ettiği Osmanlı ve İspanya arasında bu zamana kadar bilinenlerin aksine "barış ve ticaret önerisi" içerdiği kaydedildi.

Haberde, şimdiye kadarki yazışmalardan farklı, 2,5 metreyi aşan boyutuyla heybetli bir görünümü olan, Nisan 1650'de gönderilen söz konusu belgenin, "Katolik Monarşisi ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki çatışmalara dair kayıtlarda nadiren rastlanan bir senaryoyu gözler önüne serdiği" vurgulandı.

Padişah 4. Mehmed'in İspanyol hükümdarına, diğer Avrupa devletleriyle yaptığı anlaşmalara benzer bir barış ve ticaret antlaşması teklif ettiğini, ayrıca, İstanbul'un kapılarını Kral'ın tüccarlarına açma sözü verdiğini anlatan tarihçi Gonzalez Cuerva, "Osmanlı Padişahının sunduğu şey, Akdeniz tarihini değiştirme fırsatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cuerva, söz konusu belgenin, 17. yüzyılın ortalarında Madrid ve İstanbul sarayları arasında resmi diplomatik iletişim bulunduğuna dair bir kanıt niteliği taşıdığını ve bu tarihin, İspanya ile Akdeniz'deki İslam devletleri arasındaki resmi ilişkilerin başladığına dair genel kabul görmüş dönemden bir yüzyıldan daha öncesine tekabül ettiğini kaydetti.

İspanyol tarihçi, "İspanya'nın 18. yüzyılın sonuna dek İslam devletleriyle resmi diplomatik ilişkisi olmadığı varsayılagelmiştir. Oysa elimizde bundan 130 yıl öncesine ait resmi bir belge var." şeklinde konuştu.

Padişah mühürlü belgenin aynı zamanda Akdeniz genelindeki siyasi manevralara da bir bakış sunduğunu ifade eden Cuerva, "O dönemde Venedik, Osmanlılarla savaş halindeydi ve İspanya, Venediklileri gizlice destekliyordu. 4. Mehmed'in önerisi, bu Hristiyan cephesini parçalamaya ve İspanyol Monarşisi'ni, İtalyan Cumhuriyeti ile olan ittifakından koparmaya yönelik bir girişim olabilir. Böylesi bir yorum, mektubun jeopolitik bağlamı içinde değerlendirilmesini gerektirse de mektubun varlığı dahi, birbirine düşman iki güç arasında bile müzakereye yer olabildiğini ortaya koyuyor." görüşünü savundu.

Diğer yandan Padişah 4. Mehmed'in tuğrasının olduğu bu belgeye yapılan analizlerde İspanyolların, el yapımı kağıt ve etkileyici hat sanatının olduğu bu belgedeki gerçek altını, siyah mürekkep içindeki diğer parıltılı unsurlardan ayırt ettiği, yapılan çalışmaların herkesi büyülediği belirtildi.

Söz konusu belgenin, 2020 yılında araştırmacılar Jorge Fernandez-Santos ve Hüseyin Serdar Tabakoğlu tarafından incelendiği ve yayımlandığı, bu yeni araştırmanın belgenin restore edilmesini, İspanyolcaya çevrilmesini, maddi bileşiminin analiz edilmesini ve arşivde bulunan diğer Arapça ve Osmanlıca mektupların gün yüzüne çıkarılmasını sağladığı kaydedildi.