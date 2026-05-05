40. Ankara Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

40. Ankara Müzik Festivali Sona Erdi

40. Ankara Müzik Festivali Sona Erdi
05.05.2026 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Festival, CSO'nun dünya prömiyerleriyle sona erdi, Marie-Pierre Langlamet solist olarak sahne aldı.

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) iki eserin dünya prömiyerine imza attığı ve Fransız arp sanatçısı Marie-Pierre Langlamet'in solist olarak sahne aldığı konserle tamamlandı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen festivalin kapanış konseri, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Vakfın merhum başkanı Mehmet Başman anısına gerçekleştirildi.

Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki CSO'nun verdiği konserin ilk yarısında, Fransız arp sanatçısı Marie-Pierre Langlamet, Joaquin Rodrigo'nun "Aranjuez Konçertosu"nu seslendirdi.

Konserde, CSO'nun 200. kuruluş yılına özel Erberk Eryılmaz'ın bestelediği "Vur, Çek, Üfle, Bas, Dans Et" isimli eserin dünya prömiyeri yapıldı.

Besteci Erberk Eryılmaz'ın klavye, Ceren Türkmenoğlu'nun keman, Buğra Kutbay'ın üflemeli çalgılar performansı sergilediği ve Çukurova, Orta Anadolu, Trakya, Balkanlar ve Macaristan ezgilerinin yer aldığı esere CSO eşlik etti.

Konserin ikinci yarısında, şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile CSO birlikte sahne aldı.

Antonin Dvorak'ın 8 numaralı "Slav Dansı" eserinin seslendirildiği konserde, dünya prömiyeri yapılan Onur Türkmen'in "Nedir?" isimli eseri müzikseverlere sunuldu.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, orkestra şefi Rengim Gökmen, piyanist Gülsin Onay'ın da bulunduğu konser, müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

"En önemli teşekkür sanatseverlere"

Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin hayranlıkla ve coşkuyla geçtiği belirtti.

İnsanlığın yaratabileceği güzelliklerin, dünyanın farklı yerlerinden farklı tatların, lezzetlerin olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Yüksel, "Müziğin ne kadar birleştirici olduğunu, dil, din, ırk tanımadığını bir kez daha bu festivalde birebir yaşadık. O kadar farklı diyarlara ve duygulara gittik ki, salonda müzikle ağlayanlar, coşkulu dans edenler, sahnede sanatçılara sarılıp onları göndermek istemeyenler oldu. İşte insan bu duygularla esas insan olduğunu fark ediyor." diye konuştu.

Festivalde ilklerin yaşandığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Beş tane büyük senfoni orkestrası korolarla birleşti. Her birinde çok farklı solistleri ağırladık. Dünyadaki ilk seslendirişlere imza atıldı bu festivalde, bir bayram havası yarattı. Festivalimiz 40 yılda 15 bini aşkın sanatçıyı Türkiye'ye getirerek, sanatseverlerle buluşturdu. Festivali bugünlere getiren herkese, özellikle de Ankara'daki sanat okulları ve sanat kurumlarına el ele vererek sorunlarımızı çözdüğü için binlerce kez teşekkür ediyoruz. En önemli teşekkürümüzü de bu salonları dolduran sanatseverlere yapıyoruz. Çünkü bu konserler onlar için yapılıyor. Destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40. Ankara Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:28:03. #7.12#
SON DAKİKA: 40. Ankara Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.