40 Kız Öğrenci Nevşehir\'e Uğurlandı

Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programı kapsamında Nevşehir'e gidecek 40 kız öğrenci için uğurlama töreni yapıldı.

Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Yavuz Selim Köşger, gençlerin farklı şehirlerden akranlarıyla kaynaşarak yeni ufuklar kazanmasının kişisel gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

En büyük güvencelerinin donanımlı, özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi gençler olduğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bu kamp sayesinde evlatlarımız; vatanımızın her bir köşesinin ayrı bir güzelliğinin olduğunu, bu ülkenin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını deneyimleyip görecek. Gençlerimiz, hem medeniyetimizin zengin mirasını tanıma imkanı bulacak hem de farklı şehirlerden yaşıtlarıyla dostluklar kuracak."

Köşger, Adana'da yürütülen Sosyal Dönüşüm Projesi ile gençlerin eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda fırsat eşitliğine erişmeleri için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Gençlerimizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak bizim en büyük gayemizdir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programına katılacak öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Köşger, devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, Valilik bahçesinde düzenlenen törenin ardından Nevşehir'e uğurlandı.