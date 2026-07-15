40 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
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40 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

15.07.2026 11:21
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Vehip Danış, 40 yıllık sigara alışkanlığını ilaç kullanmadan bırakarak yaşam kalitesini artırdı.

MEHMET NİYAZİ DENİZ/RECEP ÇELİK - Siirt'te yaşayan 54 yaşındaki Vehip Danış, 40 yıllık sigara alışkanlığını Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden aldığı danışmanlık desteği sayesinde ilaç kullanmadan bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 2 kız babası Danış, uzun yıllar tiryaki olduğu sigarayı defalarca bırakmayı düşündü ancak bir türlü başarılı olamadı.

Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Büşra Eskifuruncu ile tanışan Danış, 9 ay önce aldığı destekle sigarayı bırakmaya karar verdi ve bağımlılığından tamamen kurtuldu.

Danış, AA muhabirine, ilk zamanlarda kendisinin de çevresindekilerin de sigarayı bırakabileceğine inanmadığını söyledi.

Güçlü iradesi sayesinde herhangi bir ilaç kullanmadan sigarayı bıraktığını dile getiren Danış, sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını belirtti.

Daha önce merdivenlere çıktığında nefes nefese kaldığını anlatan Danış, şunları kaydetti:

"Daha önce geceleri yatamıyordum, gece yarısı nefesim birden kesiliyor gibi uyanıyordum. Şimdi onlar ortadan kalktı. Daha önce bir yere araba ile gidiyordum. Şimdi yürüyerek gidip gelebiliyorum. Merdivenlerden rahat çıkabiliyorum, koşabiliyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Sigara iyi bir alışkanlık değil. Herkese bırakmalarını tavsiye ediyorum. Eskiden evin içinde de sigara içiyordum. Eve gittiğimde sigara kokusundan dolayı kızlarım bana sarılmıyordu. Şimdi koku da yok. Her şeyin başı sağlık. 'Bırakamam.' demeyin."

"Bu yıl yaklaşık 600 hastaya hizmet verdik"

Siirt Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sigara Bırakma Hekimi Dr. Büşra Eskifuruncu da yaklaşık 9 ay önce tanıştıkları Danış'ın 40 yılı aşkın sigara kullanım öyküsü bulunduğunu söyledi.

Yapılan muayene ve testlerde Danış'ın nefes darlığı ve uyku probleminin bulunduğunu belirten Eskifuruncu, sigarayı bırakma sürecinde gerekli danışmanlık hizmetini verdiklerini ve takibi sağladıklarını bildirdi.

Danış'ın yaklaşık 9 aydır sigara kullanmadığını karbonmonoksit ölçümleriyle de doğruladıklarını aktaran Eskifuruncu, fiziksel performansında ve genel sağlık durumunda önemli iyileşmeler gözlemlediklerini kaydetti.

Eskifuruncu, "2025 yılında Sigara Bırakma Polikliniği olarak yaklaşık 600 hastaya hizmet verdik. Bunlardan 94'ünün halen sigara kullanmadığını ölçümlerimizle tespit ettik. Daha fazla kişiye ulaşarak sigarayı bırakmalarına destek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezince yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal" kampanyası kapsamında kentin farklı noktalarında vatandaşlara kas gücü ve denge testleri uyguladıklarını belirten Eskifuruncu, testler sonucunda ihtiyaç duyulan kişilerin fizyoterapistlere yönlendirilerek takiplerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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