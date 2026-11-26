Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı davasında, tutuklu Kooperatif Başkanı Tevfik Tepebaşı'na verilen 12 yıl hapis cezası, "sanığın sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri" dikkate alınarak iyi hal indirimiyle 10 yıla düşürüldü. Bu dosya kapsamında tahliyesine karar verilen Tepebaşı'nın diğer deprem dosyalarından tutukluluğunun devam ettiği öğrenildi. Heyet, 5 kamu görevlisinin beraatine hükmederken, yargılama sürecinde hayatını kaybeden sanık Mehmet Akif Özgüler hakkında diğer deprem dosyalarında düşme, bu dosyada ise beraat kararı verdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde bulunan Pınar Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu, aralarında 1 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 41 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binayı yapan kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Tepebaşı, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Kurt ve fenni mesuller Necati Kaptanoğlu ile Mehmet Akif Özgüler, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ile Kahramanmaraş Belediyesi'nde binanın inşa aşamasındaki kontrol, izin ve onay işlemlerinden sorumlu Veli Çiftaslan, Mehmet Ertürkmen, Mehmet Sezal, Hülya Çelik ve Metin Hurşitoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davaları birleştirdi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı sanıklar, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, 10 sanığın cezalandırılmasını ve koşulların oluşması halinde haklarında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" hükümlerinin uygulanmasını, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı yönünden ise tutukluluk halinin hükümle birlikte devam etmesini istedi.

Depremde yakınlarını kaybeden müşteki, şikayetinin devam ettiğini belirtirken, avukatı Aysun Kaplan da mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"ELBETTE KİMSENİN KENDİSİNE MEZAR OLACAK BİNA YAPTIRMASI DÜŞÜNÜLMEZ"

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, binanın 36 yıllık olduğunu ve dönemin deprem yönetmeliğine göre ruhsatlı ve projeli şekilde yapıldığını belirterek, inşaatın belediye tarafından denetlendiğini savundu. Tepebaşı, "Elbette kimsenin kendisine mezar olacak bina yaptırması düşünülemez. Kooperatifin müteahhidi yoktur. Binanın garanti süresi belli değildir. İnşaatın garanti süresi bitim tarihinde başlar ve 15 yıldır. Ben bir hata yapmadım. Yıkılması ile ilişkim yoktur" dedi.

Sanık Çetin Kurt önceki savunmalarını tekrar ederken, sanık Osman Polat Yalçın ise Sakarya Üniversitesi raporunda kusurlu bulunduğunu, KTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi raporlarında ise kendisine kusur atfedilmediğini belirterek beraatini talep etti.

"SANIKLARIN SOSYAL İLİŞKİLERİ" CEZA İNDİRİMİNE GEREKÇE OLDU

Mahkeme heyeti, sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Necati Kaptanoğlu'nu "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından "sanıkların sosyal ilişkileri ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini" dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayıp cezalarını 10'ar yıla düşürdü.

Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve tutuklamanın tedbir niteliğini dikkate alarak tahliyesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Çetin Kurt, Mehmet Akif Özgüler, Osman Polat Yalçın ile kamu görevlileri Veli Çiftaslan, Mehmet Ertürkmen, Mehmet Sezal, Hülya Çelik ve Metin Hurşitoğlu'nun üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

TEPEBAŞI'NIN DİĞER DOSYALARDA TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR, HAYATINI KAYBEDEN SANIĞA BERAAT KARARI

Bu dosyadan tahliyesine karar verilen Ebrar Sitesi'nin kurucularından Tevfik Tepebaşı'nın diğer deprem dosyalarında tutukluluğunun devam ettiği öğrenildi. Başka deprem dosyalarında sanık Mehmet Akif Özgüler'in yargılama sürecinde hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyaların düşürülmesine karar verilirken, bu mahkeme tarafından Özgüler'in beraatine hükmedildi.

Müşteki avukatlarının kararı istinaf mahkemesine taşıyacağı öğrenildi.