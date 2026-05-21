422 Gönüllü Türkiye'ye Getirildi
422 Gönüllü Türkiye'ye Getirildi

21.05.2026 23:27
Dışişleri Bakanlığı, 85 Türk ve 337 yabancı gönüllüyü Türkiye'ye getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85 Türk vatandaşı ile 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Küresel Sumud Filosu'nda bulunan, 85 vatandaşımız ile 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere, toplam 422 insani yardım gönüllüsünü Bakanlığımızın eş güdümünde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla, Türk Hava Yolları (THY) tarafından tahsis edilen 3 uçakla bir kez daha ivedilikle ve salimen ülkemize getirdik." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in Türk vatandaşlarını İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı belirtilerek, Özel'in her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladığı kaydedildi.

Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

